Da Gaza a Indicatore | serata di approfondimento sulla Palestina e contro la guerra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Arezzo, 2 aprile 2024 – La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, che è il tribunale dell’Onu, ha messo Israele sotto inchiesta per genocidio. E invece Netanyahu ha ordinato all’esercito di invadere Rafah, dove è sfollata in condizioni atroci la maggioranza della popolazione di. Fermarlo è un dovere politico, etico e morale". Questo l’appello delle associazioni Arci, Oxfam Italia, Un ponte per e Associazione Italo-Palestinese che, venerdì 12 aprile, promuovono unaa sostegno della popolazione dial Centro di Aggregazione Sociale di. “ La strage di civili, soprattutto donne e bambini, in corso a(siamo arrivati a oltre 30.000 morti di cui il 70% donne e bambine/i) ed indopo l'attacco di Hamas del 7 Ottobre scorso, non ci può ...