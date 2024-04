Da Firenze a Gaza | ragazza palestinese lancia una raccolta fondi per aiutare la famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 - “Questaè destinata principalmente alle mie sorelle e ai loro figli che hanno perso la casa, attualmente sono ospitate nel centro didai nostri parenti”. Scrive Ghadir AbuMiddain su GoFundMe, una giovane donna di 28 anni, di, che dallo scorso dicembre sta frequentando un dottorato in Scienza Politica e Sociologia presso la scuola Normale Superiore di: “Al momento non sono con la miaper sostenerla, quindi ho deciso di fare questa campagna per sostenere finanziariamente la miaper aiutarla almeno a sopportare la brutale guerra a”. La solidarietà e la vicinanza intorno a Ghadir e alla suada parte di amici e conoscenti non si è ...