(Di martedì 2 aprile 2024) Si intensifica il movimento di rivoltal'intelligenza artificiale. Dopo gli scioperi di Hollywood, è il turno dell'industria musicale di esprimere collettivamente il proprio malcontento. Più di 250hanno firmato questo martedì una lettera aperta indirizzata alle aziende tecnologiche, agli sviluppatori e alle piattaforme di streamingl'intelligenza artificiale generativa che utilizza il loro lavoro senza autorizzazione per formare modelli che competono con loro. Tra i firmatari, Nicki Minaj,, R.E.M., Mumford & Sons, Katy Perry, Norah Jones, Nicki Minaj, Ja Rule, Jason Isbell e persino i Pearl Jam. Quasi tutti i generi musicali sono rappresentati. Sono tutti membri dell'Artist Rights Alliance, organizzazione che ...

La cantante ha vinto soli 22 anni il secondo Academy Award in carriera insieme al fratello Finneas O'Connell. Billie Eilish e Finneas O'Connell hanno fatto la storia degli Oscar diventando i due ... (movieplayer)

Billie Eilish ha dato prova agli Oscar 2024 di come realizzare un perfetto esempio di school girl chic outfit , ossia un look da scolaretta chic . E il web è (obvs) impazzito. Billie Eilish agli ... (metropolitanmagazine)

Da Billie Eilish a Elvis Costello, 250 artisti contro IA - Si intensifica il movimento di rivolta contro l'intelligenza artificiale. Dopo gli scioperi di Hollywood, è il turno dell'industria musicale di esprimere collettivamente il proprio malcontento. (ANSA) ...ansa

Billie Eilish dopo l’intervista a Billboard: “non ce l’avevo con nessuno in particolare” - Piuttosto, invita a riflettere sull'impatto climatico della stampa di differenti edizioni viniliche da collezione Billie Eilish contro Taylor Swift. No, non è vero, è stata un’invenzione di qualche ...sentireascoltare

Billie Eilish e la polemica ambientalista: “Il vinile è uno spreco. Ma non mi riferivo solo a Taylor Swift” - Billie Eilish in una storia Instagram ha risposto alle reazioni negative contro le sue recenti critiche verso i colleghi musicisti, che in tanti hanno pensato fossero rivolte a Taylor Swift. La frase ...repubblica