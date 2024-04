Curling | Mondiali maschili 2024 | seconda sconfitta Italia | Usa perfetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Amaraper l’nella sessione pomeridiana di martedì 2 aprile nel round robin deglidimaschile, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Gli azzurri, guidati dallo skip Joel Retornaz e con Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella, più Francesco De Zanna nel ruolo di riserva, dopo le due vittorie nel giorno di Pasquetta, tornano sul ghiaccio contro la nazionale statunitense guidata da Ryan Fry, che fin qui aveva incassato due sconfitte, e subiscono un ko inaspettato per mano della formazione guidata dallo skip John Shuster con i compagni Chris Plys, Colin Hufman e John Landsteiner (e Matt Hamilton alternate). Al KSS Freizeitpark finisce 5-4 per i nostri rivali in dieci end equilibrati e tesi. Gli Stati Uniti partono col martello nel primo end, ...