Cuba alla fame | è ripresa la grande fuga dal Paese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 aprile 2024 – In un, la satira spesso ci spiega realtà complesse e difficili da capire fino in fondo. Gustavo Rodriguez, conosciuto come Garrincha, 62 anni, è un fumettistano che quasi venti anni fa è uscito dIslae da allora vive nella comunità di connazionali a Miami, la più feconda al mondo. Una vignetta apparsa nel giorno di Pasqua, nota Gordiano Lupi che con il suo Foglio Letterario lo pubblica in Italia, “sintetizza bene la situazionena, ma sono almeno 35 anni che le cose vanno avanti così e nessuno lo dice”. Nello schizzo si vede una donna di fronte al Cristo in Croce. Nella prima immagine la devota dice sommessamente: “Gesù dei pani e dei pesci” e quindi: “Non c’è alcuna possibilità di ripeterlo?”. Il Cristo rialza ...