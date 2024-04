Crollo del rudere a Nuoro | 14 indagati L’inchiesta per duplice omicidio colposo sulla morte dei due ragazzini schiacciati dal solaio

Quattordici persone sono indagate per il decesso di Patrick Zola e Ethan Romano, i due adolescenti di 15 e 14 anni morti ieri a causa del crollo di un casolare in rovina nella periferia di Nuoro . A ... (tg24.sky)

Choc in Turchia dove il vice capo dell'opposizione Mehmet Palaz è morto a causa del crollo di un balcone dopo le elezioni municipali, che si sono tenute domenica. Un vero dramma in seno al partito ... (ilgiornaleditalia)

Nuoro è sotto choc per la morte di Patrick e Ythan, 15 e 13 anni. Il sindaco: "Non ci sono parole". Ora le indagini: non è ancora chiaro comunque a chi appartengano il terreno e quella casa ... (fanpage)