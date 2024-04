Crolla tetto di un casolare in Italia | ci sono morti

(Di martedì 2 aprile 2024) Dramma nella sera di Pasquetta.ildi undiroccato alla periferia della città. Tutto sarebbe avvenuto dopo le ore 20, quando nella struttura si trovava un gruppo di giovani. A chiamare i soccorsi sarebbe stata la madre di uno dei due. Sul posto è giunto il personale medico del 118, i mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.in corso le indagini di capire con esattezza cosa sia successo esattamente in quella vecchia casa diroccata. Leggi anche: Maltempo, frana sull’autostrada in: diverse auto coinvolte, tratto chiuso Leggi anche: Bus si schianta contro la processione di Pasqua: è stragedi un, iIeri sera un gruppo di adolescenti si erano ritrovati ...

