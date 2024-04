Crolla il solaio di una casa diroccata | due ragazzini muoiono sotto le macerie

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 aprile 2024) Le vittime avevano 14 e 15 anni, rispettivamente. La tragedia si è registrata nella serata di ieri – lunedì 1 aprile – a Nuoro, in Sardegna.un rudere, morti due– Ilcorrieredellacittà.com A lanciare l’allarme è stato un amico dei due, che è riuscito a fuggire un attimo prima del crollo. Nelle prossime ore verrà affidato l’incarico al medico legale per l’esame autoptico sul corpo dei due adolescenti.ildi una: morti dueAvevano soltanto 14 e 15 anni i duemorti a seguito del crollo deldi un rudere in via Dessanay, a Nuoro. Il dramma si è registrato nella serata di lunedì 1 aprile. Le vittime Patrick Zola (14) ed Ethan Romano (15) ...