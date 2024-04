Crolla albero a Capodimonte e investe centauro Ad Aversa ponteggio cade da palazzo

Tragedia sfiorata poco fa a Napoli , a Capodimonte . Le fortissime raffiche di vento che hanno investito la città per tutto il pomeriggio sono alla base del cedimento di un secolare albero di... (ilmattino)

Tragedia sfiorata in serata a Napoli , a Capodimonte . Le fortissime raffiche di vento che hanno investito la città per tutto il pomeriggio sono alla base del cedimento di un secolare... (ilmattino)

Forte vento nella serata di Pasquetta, danni a Napoli: Crolla un albero a Capodimonte - Ha provocato alcuni danni il forte vento che si è abbattuto sulla città di Napoli nella serata di lunedì. In particolare un albero è Crollato a Capodimonte, non provocando fortunatamente feriti.napolitoday

Raffiche di vento a 40 km orari. Alberi sradicati e vari black-out - Forti venti oltre i 40 km/h hanno causato danni nella provincia di Pavia, in particolare nell'Oltrepò. Alberi caduti sulle strade hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, risolti grazie alla ...msn

Napoli, Crolla un albero a Capodimonte: ferito un motociclista - Tragedia sfiorata a Napoli, dove un albero è Crollato a Capodimonte e ha colpito un motocilista che è rimasto ferito ...napoli.occhionotizie