Crisi Juventus | gli Allegri e gli ossessionati

(Di martedì 2 aprile 2024) Se c'è una certezza è che il risultato della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, andata di una semifinale che si gioca su 180 minuti, non muterà l'umore del tifo juventino. Mai in passato il popolo bianconero è stato così polarizzato, anche se Massimilianoper una volta sembra aver unito tutti nel chiederne ossessivamente la cacciata, se non subito a giugno, a costo pure di mettere insieme colpe vere e presunte. L'altra certezza è che di questo passo (7 punti nelle ultime 9 giornate con media 0,77) larischia seriamente di mettere a rischio la qualificazione alla prossima Champions League che è vitale. L'unica cosa che conta, parafrasando il motto bonipertiano che andava bene per un'altra epoca storica della Vecchia Signora e che adesso può essere applicato all'obiettivo che vale 70-80 milioni di euro mal contati, ossigeno per un ...