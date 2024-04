Credito al consumo? Sì | ma occhio ai tassi

(Di martedì 2 aprile 2024) Gli italiani risparmiano di più e si indebitano meno rispetto alla media dei Paesi europei. Nel 2023, il totale dei debiti delle famiglie italiane, che include i mutui per le case e altri prestiti per i consumi personali, ha rappresentato il 59,3% del reddito disponibile, mentre la media nell’area euro si aggira intorno al 89,1%. Nonostante ciò, Banca d’Italia, sottolinea come negli ultimi anni sia aumentato il ricorso degli italiani alai consumatori, rendendo l’Italia uno tra i Paesi europei che ne fa più uso. Ma di cosa si tratta? Ilai consumatori è un finanziamento che si può richiedere solo per bisogni personali. Quando questo finanziamento serve per acquistare un bene o un servizio – per esempio un’auto, un televisore o un corso di formazione – viene chiamato prestito finalizzato, se viene richiesto perché si ha bisogno di denaro ...

