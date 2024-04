“Costretta a farlo…” Kate Middleton | si è appena saputo | il dettaglio choc sul video dell’annuncio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 aprile 2024)a fare ildel cancro. Proprio così, a raccontarlo è un articolo de Il Messaggero che cita direttamente il Daily Mail. Quello che fanno sapere è che la prossima regina inglese, nonché Principessa del Galles, non era affatto d’accordo a condividere col mondo intero la sua situazione di salute. Per chi non lo sapesse, forse un paio di persone al mondo a questo punto, la donna ha pubblicato unsui social network, divulgato poi in mondovisione, in cui afferma di essere affetta da un cancro e che si è già sottoposta a cicli di chemioterapia e che probabilmente ne dovrà affrontare altri. >> “So come sta davvero”. La confidenza della madre della principessa, lo zio parla dopo il tumore Tuttavia, in questo marasma che scuote il globo intero, ...