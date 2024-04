Costa d' Avorio al via visita Mattarella

(Di martedì 2 aprile 2024) 21.42 Il presidente della Repubblica Sergioè atterrato ad Abidjan,prima tappa di un viaggio che lo porterà anche in Ghana. Ad accoglierlo il presidente dellad', Ouattara. Sicurezza, stabilità,cooperazione energetica e collaborazione su istruzione e formazione professionale sono i temi cheaffronterà nel viaggio. Lasi inserisce nella più ampia dinamica del piano Mattei per l'Africa, un approccio democratico e non di mero sfruttamento. E' la primaufficiale di un capo di Stato italiano.

