Cose turche e anche di più

(Di martedì 2 aprile 2024) La settimana in albis è cominciata con eventi internazionali di particolare rilievo. Senza dubbio i risultati delle elezioni amministrative in Turchia hanno comunicato al mondo che, da quelle parti, qualcosa sta cambiando. In alcune grandi città, quali sono Istanbul e Ankara e altre, il presidente Erdogan, dopo oltre 20 anni di permanenza nella sala dei bottoni, ha subito una sconfitta indubbiamente significativa. È particolarmente importante per gli abitanti che quel paese, solido avamposto della NATO e quindi del Patto Atlantico a Est, continui a essere governato con lo sguardo rivolto a Occidente. Volendo così confermare la voglia di nuovo del popolo di quel paese, senza nessuna indulgenza al canto delle sirene proveniente da Oriente. Rimanendo con l’attenzione su quella parte del mondo, con precisione sulla confinante Armenia, si ha un’altra importante indicazione di cosa stia ...