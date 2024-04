Cos’è Pfizergate e cosa c’entra Ursula von der Leyen nell’indagine sulla fornitura di vaccini all’Ue

(Di martedì 2 aprile 2024) Nel 2021 l'Unione europea acquistò 1,8 miliardi di dosi di vaccino anti Covid dall'azienda farmaceutica Pfizer. La trattativa si sarebbe svolta anche tramite dei messaggi privati tra le presidente della Commissione Ue,von der, e il Ceo di Pfizer, Albert Bourla. Ora, il caso è in mano alla Procura europea, e ilrischia di compromettere la posizione politica di von der

Bonus badanti 3.000 euro, ecco quando si può davvero inviare la domanda - Bonus badanti 3.000 euro, nessuna domanda dall'1 aprile. L'Inps non ha ancora comunicato la data di invio per le richieste.money

Perù, scandalo Rolex: la presidente Boluarte avvia il rimpasto di governo e sostituisce sei ministri di notte - Cos'è lo scandalo Rolex scoppiato in Perù È un caso giudiziario e riguarda i massimi vertici del Paese sudamericano, e cioè la presidente della Repubblica ...ilmessaggero

Quota 96,7: cos'è - Pensioni. Per fare domanda per l'uscita dal lavoro con quota 96,7 c'è ancora un mese di tempo. Pensioni: quota 96,7 Si chiude infatti il 1° maggio la finestra per ...quotidianodipuglia