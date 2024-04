Cos’è la sindrome dell’Avana | i sintomi della malattia causata dalla presunta “arma sonica” dei russi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 aprile 2024) La, chiamata così perché segnalata per la prima volta dal personale dell’ambasciata americana a Cuba, è un disturbo che non ha una spiegazione ufficiale, i cuivariano dal dolore al ronzio nelle orecchie, fino ai gravi danni al cervello. A riportare l’attenzione sulla misteriosaè una nuova inchiesta giornalistica, che collega la sua insorgenza all’uso di “armi soniche non letali” da parte dei