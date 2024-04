Cosa succederà alla MotoGp? Le norme e l’esempio F1 | potenzialità e pericoli della gestione Liberty Media

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Daa Monopoly: l’accordo economico trovato tra Dorna eper l’acquisizione da parte di quest’ultima delle quote di maggioranzasocietà che gestisce il Circus a due ruote (ma anche Superbike) ha delineato nuovi scenari per il futuro degli sport motoristici. Di fatto, per la prima volta c’è un unico gestore di tutte le competizioni, con ipotetici gran premi di Formula 1 eche potrebbero condividere calendario e weekend. Non si tratta di fantascienza, visto che ci sarebbe già anche il tracciato adatto: la nuova pista in costruzione a Jeddah, con inaugurazione prevista nel 2028, la quale, oltre al design più da Mario Kart che da tracciato di corse, prevede un doppio circuito predisposto per due gare in ...