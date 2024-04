Cosa sappiamo sulla morte del piccolo Émile | il giallo della scomparsa e il ritrovamento delle ossa

Sono giorni di attesa anche per i docenti di religione in attesa della procedura concorsuale prevista che metterà a disposizione 6.428 posti. L'articolo Concorso docenti di religione cattolica , si ... (orizzontescuola)

C’è davvero una Reunion in vista per Benji e Fede? Cosa sappiamo alla data odierna e perché se ne parla così tanto? Sui social tutto è partito dalla toccante lettera di Benjamin Mascolo condivisa ... (optimagazine)

Bonus 1.000 euro in busta paga, la sorpresa del governo (ma solo per questi lavoratori) - In arrivo un bonus di 1.000 euro per i lavoratori dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Premio e incentivo per l'attuazione del Pnrr, come pure della riforma fiscale.money

La strana partita di Vivendi su Tim: ma Cosa vogliono questi francesi - Vivendi su Tim poteva risultare decisiva, ma ha rinunciato a esserlo. Non presentando alcuna lista per il cda, nonostante si opponga alla vendita della rete. Cosa vogliono davvero questi francesilettera43

Shannen Doherty: «Il tumore mi ha fatto rivedere le mie priorità e la prima è mia mamma. Vendo tutti i miei averi e la porto in vacanza» - Rinunciare ai suoi averi non è stato facile e questa scelta è il prodotto di una realizzazione: «Sembra che stai dando via qualCosa di speciale e importante, ma alla fine sai che è la Cosa giusta da ...leggo