Cosa sappiamo dell' attacco contro il convoglio umanitario della World Central Kitchen a Gaza

C’è voglia di remake a Hollywood. E non è una novità. Anche a costo di toccare certe pellicole ormai entrate nell’immaginario collettivo. come La guerra dei Roses. Indimenticabile film cult del 1989 ... (amica)

Gunn nega il casting di Boyd Holbrook per il ruolo di Due Facce in The Batman Part II - È stata la scorsa settimana che è emersa una voce secondo cui Boyd Holbrook (Indiana Jones e il quadrante del destino, Logan) avrebbe interpretato Harvey Dent nel prossimo The Batman Part II. Il capo ...gamereactor

La mamma di Neandertal - Sabato 20 alle 17.30, la libreria Incrocio Quarenghi ospita Irene Biemmi e il suo il suo "La mamma di Neandertal", un albo illustrato da Sandro Natalini e pubblicato da Editoriale Scienza.ecodibergamo

X-Files, Chris Carter: "Realizzare il remake sarà dura, oggi è tutta una cospirazione" - "Nessuno sa quale sia la verità. Ora è completamente soggettiva e ... di essere malati e che poi chiunque avrà un'opinione in merito", ha proseguito Carter. "La Cosa più privata diventa la Cosa più ...movieplayer