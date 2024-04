“Cosa ho da dirvi” Flavio Briatore riappare e rompe il silenzio dopo il delicato intervento

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 aprile 2024)torna sui social e lancia un importante messaggio. Pochi giorni fa il popolare imprenditore di Verzuolo è stato operato d’urgenza e lui stesso ha rivelato: “Devo ringraziare i medici del San Raffaele, sono stati geniali, devo ringraziare Elisabetta Gregoraci che è stata con me per tutto questo periodo, è venuta a trovarmi da Monaco. Ho avuti tutti gli amici vicini”. L’si è reso necessario per un tumore benigno al cuore e fortunatamente e grazie alla bravura dei medici è andato tutto bene.è stato fin da subito sommerso da tanti messaggi di vicinanza sia da gente dello spettacolo che persone comuni. Proprio nella giornata di ieri, lunedì di Pasquetta, l’imprenditore ha fatto una passeggiata e in tanti hanno voluto sincerarsi del suo stato di ...