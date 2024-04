Corsi “mindfulness” per genitori in un liceo a Roma L’idea di un’insegnante spopola e fa registrare il tutto esaurito

Corsi “mindfulness” per genitori in un liceo a Roma. L’idea di un’insegnante spopola - Al Liceo Newton, il corso di mindfulness per genitori ha avuto come obiettivo quello di promuovere il benessere personale e ampliare le possibilità di risposta alle eventuali difficoltà nella ...orizzontescuola

Al liceo Newton Corsi “mindfulness” per genitori. L’idea di una docente fa il tutto esaurito - Un po’ zen, un po’ buddismo, un po’ psicoterapia. A Roma, spopolano i Corsi di “mindfulness”, che arrivano anche nelle scuole. Succede al liceo Newton, dove la pratica meditativa che allena le persone ...roma.repubblica