Corriere dello Sport – Carlos Augusto è ufficialmente dell’Inter | i dettagli dell’operazione

(Di martedì 2 aprile 2024) 2024-04-02 14:07:13 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Il pareggio della Roma in casa del Lecce e la successiva vittoriacontro l’Empoli ha emesso un verdetto in favore del club nerazzurro, relativo all’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Questa certezza ha definito il riscatto automatico diche, quindi, è diventatoun calciatore nerazzurro., iL’Inter ha ingaggiatola scorsa estate, prelevandolo dal Monza per sopperire alla partenza di Gosens. L’accordo con i brianzoli prevedeva un prestito di 4.5 milioni con un diritto di riscatto ...

Sabalenka, nuovo emozionante messaggio per la morte dell'ex fidanzato - MONTECARLO - La tennista bielorussa Aryna Sabalenka sta attraversando un momento molto delicato. Poco più di una settimana fa, il suo ex compagno, l'ex giocatore professionista di hockey su ghiaccio ...corrieredellosport

Parte il contest “Your Sport For Life” per scuole e società di atletica - Progetto della Fondazione EuroRoma 2024 in collaborazione con UniCredit, Official Partner dei Campionati Europei di Atletica Leggera ...corrieredellosport

L'Hippie Market sbarca al Wunderkammer di Castel Gandolfo - Artiganato, gioielli, moda sostenibile, attrazioni per i bambini, dalle favole ai cartoni, a giocolieri, trampolieri e acrobati. E un nuovo spazio suggestivo nell'area tropicale in via Spiaggia del La ...corrieredellosport