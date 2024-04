Coppia intossicata dal monossido chiama i soccorsi ai primi sintomi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Pasqua di paura in viale Sicilia, con controlli disposti in tutto il palazzo. Erano circa le 13 di domenica quando una 35enne e un 49enne sono statiper intossicazione dae trasportati in ambulanza al Policlinico. Si sono per fortuna resi conto del malessere ai, senza perdere conoscenza. Nell’arco di poche ore di terapia con ossigeno le loro condizioni sono subito migliorate. L’allarme che ha portato non solo isanitari ma anche i vigili del fuoco nell’appartamento in viale Sicilia ha fatto scattare le verifiche sulle cause della saturazione del pericoloso gas che si forma a seguito di combustione, togliendo l’ossigeno dall’aria in spazi chiusi che si trasformano in trappole dalle conseguenze anche mortali. Nell’alloggio si sarebbe verificato il ...