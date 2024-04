Coppa Italia | programma e diretta TV dell’andata delle semifinali

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 aprile 2024) Giornata di campionato conclusa, ma il calcio innon si ferma perché da stasera torna in scena lacon l’andatadel torneo. Si parte con la sfida tra Juventus e Lazio, quasi un re-match del confronto andato in scena sabato all’Olimpico, e poi domani invece scendono in campo Fiorentina e Atalanta. Andiamo dunque a vedere orari e dove poter seguire inle sfidedi, L’andata: il(Crediti foto: Juventus Facebook)Due match inper le 21, uno oggi e uno domani. Ad ...