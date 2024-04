Coppa Italia | Juventus-Lazio 0-0 LIVE al 45' | traversa di Luis Alberto | fischi dello Stadium

Juve e Lazio tornano ad affrontarsi per la seconda volta nel giro di tre giorni. Dopo il k.o all’ultimo secondo in campionato, i bianconeri cercano un successo per avvicinarsi alla finale di Coppa ... (corriere)

Infortunio Zaccagni, tegola in vista di Lazio-Roma: ecco le sue condizioni dopo il cambio obbligato in Coppa Italia - La Lazio rischia di perdere Mattia Zaccagni in vista dei una delle partite più importanti della stagione. Si tratta del derby con la Roma che c'è sabato alle 18.00, una gara ...ilmessaggero

Juve Lazio, giallo per Gatti: diffidato, salterà il ritorno all’Olimpico - Juve-Lazio, ammonizione per Gatti a metà primo tempo: il difensore dei bianconeri salta la gara di ritorno all’Olimpico Brutte notizie in casa Juve, con Federico Gatti che sarà costretto a saltare il ...lazionews24

Coppa Italia - Primo tempo senza reti tra Juventus e Lazio - Termina senza reti il primo tempo allo Stadium tra la Juventus e la Lazio nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Ai bianconeri è stato tolto un rigore, netto, dal Var ...torinogranata