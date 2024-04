Coppa Italia | Fiorentina e Atalanta corrono per la finale | Gasp | ” Già domani

“Mi aspetto una gara equilibrata, sono due squadre che si conoscono bene, hanno delle caratteristiche ben precise. Noi siamo in un buon momento, dovremo stare attenti perché la Fiorentina è una ... (sportface)

Bergamo, 2 aprile 2024 – Domani sera alle 21 Fiorentina e Atalanta si affronteranno al Franchi per la partita di andata di semifinale della Coppa Italia . Quarta sfida negli ultimi cinque anni tra ... (sport.quotidiano)

MARTINELLI, "Intruso" nella top11 europea degli Under18 - il portiere classe 2006 non ha quasi mai giocato con la formazione giovanile di Galloppa (solo tre presenze tra campionato Primavera e Coppa Italia). Nonostante questo, Martinelli si trova in una top ...firenzeviola

Dove vedere Juventus-Lazio di Coppa Italia stasera 2 Aprile in TV e streaming - Dopo la giornata di campionato, si torna subito in campo stasera con la prima delle due semifinali di Coppa Italia. In palio c’è la finalissima del trofeo nazionale, e le due semifinali sono davvero ...tech.everyeye

Fiorentina-Atalanta, Gasperini: “Coppa Italia trofeo fattibile” - Alle ore 21:00 del 3 aprile andrà in scena la seconda semifinale di andata di Coppa Italia che vedrà come protagoniste Fiorentina e Atalanta che si sfideranno ...footballnews24