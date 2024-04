Cooperanti | Netanyahu | Tragico errore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 aprile 2024) 14.30 Il premier israeliano, Benjamin, ha riconosciuto che l'attacco a Gaza in cui ieri sono stati uccisi 7 operatori umanitari di World Central Kitcen, è stato compiuto dalle forze israeliane. "E' stato unin cui le nostre forze hanno colpito senza intenzione gente innocente nella Striscia", ha dettoaggiungendo: "Questo è quello che succede in guerra. Apriremo un'indagine. Siamo in contatto coi governi coinvolti e faremo di tutto per assicurare che questo non accada più".