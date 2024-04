Controlli su strada e nei locali | 27 strutture irregolari

(Di martedì 2 aprile 2024) Anche nel fine settimana di Pasqua la Polizia Locale di Roma Capitale è stata impegnata neiper garantire la sicurezzale e contrastare i fenomenilegati alla malamovida e all’abusivismo commerciale: eseguite più di un migliaio di verifiche. Nel corso degli accertamenti su, le pattuglie hanno svolto un’attività mirata a contrasto di condotte pericolose legate alla guida in stato di ebbrezza e all’eccesso di velocità: più di 250 i veicoli controllati, una decina le patenti ritirate per guida sotto effetto di sostanze alcoliche, due i veicoli sequestrati e più di 100 le contestazioni per superamento dei limiti di velocità. Più di 300 invece gli articoli sequestrati nell’ambito della vigilanza predisposta a contrasto della vendita abusiva di merci sul suolo pubblico nelle zone ...

