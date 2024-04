Controlli in Piazza Garibaldi e Porta Nolana

A causa di una borsa e un trolley abbandonati sopra le passerelle per l’acqua alta è scattato l’ Allarme bomba in piazza San Marco , a Venezia . Buona parte della zona è stata interdetta ed è stata ... (ilfattoquotidiano)

Controlli in Piazza Garibaldi e Vasto. La Polizia di Stato trae in arresto un uomo per evasione dal cacere Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, i militari ... (puntomagazine)