Controlli a Ischia | identificate 408 persone

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodei carabinieri, a: nel mirino deii porti commerciali, le principali arterie stradali e i luoghi di movida in occasione delle festività.408e controllati 156 veicoli tra auto, moto e scooter con 22 sanzioni contestate al codice della strada. Durante imilitari hanno denunciato per porto abusivo di armi un 19enne napoletano che allo sbarco traghetti nel porto commerciale diè stato trovato in possesso di un coltello a scatto; l’arma era nascosta nella suola della scarpa destra ed è stata sequestrata. Il giovane sarà proposto per il provvedimento di foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola d’. Denunciato anche un 18enne di Forio incensurato ...