Continuità didattica per studenti con disabilità | le famiglie possono chiedere conferma del supplente La FIRST | “Siamo contrari Ecco perché”

(Di martedì 2 aprile 2024) Riceviamo e pubblichiamo la posizione della, Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela Diritti delle persone con, in merito alla misura prevista dal disegno di legge semplificazioni in merito allaper gli alunni con. L'articolo .

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap, per la proposta del ministro dell'Istruzione e del Merito sulla Continuità didattica per gli ... (ilgiornale)

La Federazione italiana per il superamento dell'handicap ( Fish ) ha espresso, attraverso un comunicato, “apprezzamento per le prospettive di continuità didattica per gli studenti con disabili tà, come ... (tg24.sky)

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito punta sulla Continuità didattica per gli studenti con disabilità . Il nuovo ddl Semplificazioni approvato in Consiglio dei Ministri introduce infatti ... (orizzontescuola)

Disabilità. Sostegno e continuità didattica, i pro e i contro evidenziati da First. "Si abbassino i toni": ... Valditara, ha inserito nel Ddl Semplificazioni delle norme finalizzate a garantire per un triennio la possibilità della continuità didattica del docente di sostegno in favore degli alunni con ...

Precedenza assoluta ai docenti con specializzazione nelle supplenze di sostegno: in arrivo la norma di legge: Nella giornata del 26 marzo 2024, in CdM, è stato approvato il Decreto Semplificazioni, che avrà importanti ricadute anche sul sostegno agli alunni con disabilità e sulla loro continuità didattica. Il predetto Decreto, in pratica, all'art 16, prevede la priorità per i docenti con specializzazione nell'attribuzione delle cattedre di sostegno. Mi verrebbe da dire: Era ora! I ...