Consumo domestico in primo piano – Il Codici | “L’economia circolare passa anche dalla lotta allo spreco alimentare”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 2 aprile 2024) Si stima che ogni anno in Italia si perdano tra 12 e 18 milioni di tonnellate di cibo, perdita dovutaal. A livello globale, loè un fenomeno di dimensioni gigantesche: un terzo del cibo prodotto si perde nella fase di produzione agricola o viene sprecata come rifiuto.in, il: “Ridurre la produzione di rifiuti, riciclare, e contenere al massimo lo smaltimento in discarica, gli obiettivi” Per rendere”, l’Europa e l’Italia hanno davanti obiettivi precisi: ridurre la produzione di rifiuti, riciclare e contenere al massimo lo smaltimento in discarica. Nel 2021 l’Italia ha riciclato il 48,1% ...