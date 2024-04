Consulenti del lavoro | al via da Napoli tour itinerante con 19 tappe in tutta Italia

(Di martedì 2 aprile 2024) Far conoscere ai giovani le reali esigenze delle aziende, orientamento alal centro Far conoscere ai giovani le reali esigenze delle aziende. Secondo idel, conoscitori del sistema produttivo del Paese, vale la pena scommettere sull’orientamento mirato per arginare il mismatch tra domanda e offerta di. In un Paese dove scarseggiano

Cyberneid: ecco come l'innovazione italiana combatte la frode d'identità - In un mondo sempre più digitalizzato, la sicurezza e l'affidabilità dell'identità digitale sono diventate questioni di primaria importanza. Per questo c'è molto spazio anche per startup innovative com ...tomshw

Mario Monti al Salone con BlackRock - Tra gli speaker che dialogheranno con BlackRock spicca il nome del professor Mario Monti, economista ed ex presidente del Consiglio, oltre che la partecipazione di Federico Ghidoni , senior advisor di ...ansa

Poste Italiane assume Consulenti - "I Consulenti finanziari di Poste Italiane - spiega la nota stampa ... assicurativi e gli investimenti insieme alla buona conoscenza del pacchetto Office e alla volontà di misurarsi con obiettivi ...polesine24