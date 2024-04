Consulenti del lavoro | al via da Napoli tour itinerante con 19 tappe in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 apr. (Lab) - Far conoscere ai giovani le reali esigenze delle aziende. Secondo idel, conoscitori del sistema produttivo del Paese, vale la pena scommettere sull'orientamento mirato per arginare il mismatch tra domanda e offerta di. In un Paese dove scarseggiano i profili tecnici e professionali, è necessario far comprendere alle nuove generazioni quali sono le opportunità che il territorio può offrire loro una volta terminati gli studi. Secondo i dati di Unioncamere, a marzo 2024, il disallineamento tra domanda e offerta ha raggiunto punte elevate tra le imprese del Nord Est, per cui sono difficili da reperire circa il 52,9% dei profili ricercati; situazione che resta critica anche nelle aziende del Centro (45,9%) e del Sud (44,5%). L'orientamento alè ...