Conferenze | presentazioni e laboratori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) VerdeMura sarà come sempre l’occasione per scoprire piante note, novità, ma anche per incontrare e confrontarsi con tanti esperti – professionisti o appassionati – in ogni settore del verde, attraversodelle novità editoriali e. Fra i tanti segnaliamo: Henry Oakeley, ospite internazionale che Lucca Crea e l’Orto Botanico di Lucca sono orgogliosi di poter vantare tra i relatori di questa edizione di VerdeMura (incontro sabato alle ore 11), una vera autorità per gli amanti delle orchidee, oltre che collezionista, autore di monografie su alcuni generi di orchidee tropicali; membro del Royal College of Physicians di Londra, per cui si occupa del relativo giardino di medicinali. Torna anche “Il Maestro Giardiniere” Carlo Pagani (nella foto), conosciuto non solo dagli esperti, ma anche dal grande ...