Concorso docenti | come si svolge la prova orale | ecco i quadri di riferimento ministeriali QUESTION TIME con De Falco LIVE Mercoledì 3 aprile alle 20 | 30

(Di martedì 2 aprile 2024) Oltre 200mila candidati, dopo aver superato lascritta, attendono con trepidante attesa l'delscuola. Per aiutarli a prepararsi al meglio, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). L'articolo .

webinar a cura del prof. Vincenzo Gallo Due incontri distinti, uno per la secondaria di I e uno per la secondaria di II grado . Non puoi seguire l’incontro in diretta? Non ti preoccupare, l’incontro ... (orizzontescuola)

Sono giorni di attesa anche per i docenti di religione in attesa della procedura concorsuale prevista che metterà a disposizione 6.428 posti. L'articolo Concorso docenti di religione cattolica , si ... (orizzontescuola)

Concorso , per titoli, per il conferimento di una cattedra di insegnamento (18 ore settimanali) presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, a decorrere dall’anno scolastico 2024 – 2025. Cattedra ... (orizzontescuola)

Concorso scuola, Uil: troppe contraddizioni. Si pensi ai precari storici. Basta col business dei crediti - Non si fermano le polemiche sul Concorso inserito nel Pnrr per reclutare nuovi docenti. Si sono concluse nelle scorse settimane le prove scritte con l’86,03% dei candidati ammessi alla prova orale, co ...corriereirpinia

Perché i bambini ridono Non sempre dipende dalla felicità - Un bambino che ride non è necessariamente un bambino felice. L'esperto ci racconta qual è il vero significato delle risate a seconda dell'età ...corriere

Disabilità. Sostegno e continuità didattica, i pro e i contro evidenziati da First. “Si abbassino i toni” - La First auspica in deroga alla classe di Concorso, in applicazione del principio “prima gli specializzati sul sostegno”, una maggiore mobilità dei docenti di sostegno nell’ambito delle graduatorie ...redattoresociale