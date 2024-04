Concorsi docenti | avvisi estrazioni lettere da cui avrà inizio prova orale AGGIORNATO con Lombardia e Sardegna

Concorsi docenti 2024 : conclusa la prova scritta, si passa alla prova orale (e pratica per le classi di concorso che la prevedono). Quadri di riferimento per la valutazione della prova, programmi e ... (orizzontescuola)

Disabilità. Sostegno e continuità didattica, i pro e i contro evidenziati da First. “Si abbassino i toni” - La First auspica in deroga alla classe di concorso, in applicazione del principio “prima gli specializzati sul sostegno”, una maggiore mobilità dei docenti di sostegno nell’ambito delle graduatorie ...redattoresociale

Graduatorie GPS 2024, possono presentare domanda anche i docenti di ruolo - Una delle domande giunte nel corso del Question Time in diretta su OS TV del 27 marzo è la seguente: “I docenti di ruolo possono iscriversi in GPS e va esclusa solo la classe di concorso sulla quale ...orizzontescuola

Stop agli allevamenti intensivi e cura dei menu: dai bambini di una scuola di Pordenone la proposta di legge sui diritti degli animali - Due quinte dell’istituto paritario saranno al Senato per illustrare il testo legislativo stilato dopo avere messo ai voti molteplici idee ...messaggeroveneto.gelocal