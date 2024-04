Concorrenti dell’Isola dei famosi 2024 | nel cast Selen e Valentina Vezzali | è ufficiale

Con l’avvicinarsi dell’8 aprile, gli appassionati di reality show sono in fermento in attesa della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“, condotta quest’anno da Vladimir Luxuria. In attesa di ... (thesocialpost)

L'Isola dei Famosi prenderà il via come previsto lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Vladimir Luxuria, accompagnato in studio da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, mentre ... (iltempo)