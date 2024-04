Comunali Forchia | con Perna Petrone c’è Emilia Carfora

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il mio desiderio è quello di poter vedere finalmente unaviva, attiva, propositiva. Un paese che non sia più fermo!”. E’ questa la riflessione che viene da, quarantacinquenne operaia candidata al Consiglio comunale tra le fila di “Siamo”, gruppo che fa capo al candidato sindaco Gerardo. “In questi anni la nostra Comunità è apparsa stanca e rassegnata, centralizzata nelle decisioni, chiusa al confronto – prosegue– “Siamo” vuole, invece, aprirsi al dialogo con la cittadinanza e, attraverso un nuovo coinvolgimento, dare nuovo spirito al paese. Di potenzialità siamo assolutamente ricchi ed è giusto che queste debbano venire fuori”. Prima dei non eletti in ...