Como | donna picchiata e rapinata in casa | malviventi in fuga con un bottino di 15mila euro

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 – Colpita al volto editra denaro e gioielli. E’ avvenuto questa mattina in via Felice Bonanomi a, in centro storico, dove la, 59 anni, aveva appena salutato il marito diretto al lavoro. Due uomini sono entrati in, con il volto coperto da una mascherina chirurgica, l’hanno malmenata edi tutto ciò che hanno trovato nell’abitazione, tra cui un migliaio diin contanti, orologi di pregio e monili. La vittima ha chiamato la polizia prima di essere portata in ospedale, dove è stata medicata e dimessa con una sospetta frattura di uno zigomo. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura.

