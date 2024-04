Comitato don Diana | “Schiavone parli di rifiuti e omicidi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Per essere una vera collaborazione ci aspettiamo che Francesco ‘Sandokan’ci dica dove sono sotterrati i, in modo da poter bonificare i terreni e le aree inquinate e realizzarvi progetti sociali, chi sono i mandanti e gli esecutori di tantirimasti senza responsabili, visti tanti familiari di vittime innocenti che da anni aspettano la verità. E chi sono gli imprenditori e i politici collusi, che hanno permesso al clan di controllare per anni il ciclo deie del cemento”. Ha le idee chiare Salvatore Cuoci, coordinatore deldon, da 30 anni in prima linea a Casal di Principe nel riutilizzo dei beni confiscati agli esponenti del clan casertano; ildonha sede in un ...