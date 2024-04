Come vestirsi a strati prendendo spunto dalla sfilata PE24 di Miu Miu

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 2 aprile 2024)Marzo appena passato, anche Aprile è uno di quei mesi in cui il meteo sembra non avere ancora pace, alternando giornate di pioggia torrenziale ad altre in cui il sole splende facendo venire voglia che arrivi al più presto l’estate. In casiquesti in cui il tempo atmosferico è così altalenante, l’unica soluzione quando si cerca di capire cosa mettersi al mattino davanti all’armadio è quella di. In modo da poter modificare il proprio outfit durante la giornata in base ai cambiamenti del cielo. Quella del layering è una vera e propria arte che richiede strategia e gusto. Non si tratta infatti di mettere solamente un capo sopra l’altro. Questo gioco dificazioni può ...