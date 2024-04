Come una Venere | Tory Spelling si svela per la prima volta in misSPELLING

(Di martedì 2 aprile 2024) Il 29 marzo scorso Toriha chiesto il divorzio a Dean McDermott, suo marito da 18 anni, e subito dopo ha lanciato il suo primo podcast, mis. Nellapuntata, infatti, l’ex Donna Martin di Beverly Hills 90210, ha pubblicato proprio la telefonata in cui comunica al suo ex la decisione, aprendosi poi con il pubblico in un racconto a cuore aperto sulla relazione, e scegliendo una foto senza veli per la copertina della storia. La coppia si è separata a giugno del 2023, e ora l’attrice ha deciso di porre fine legalmente alla loro unione per ‘differenze inconciliabili’,riporta PEOPLE. Alla Corte Superiore di Los Angeles,, ha anche chiesto la custodia fisica esclusiva e quella legale congiunta (con diritto di visita) dei 5 figli, tutti minorenni: Liam Aaron (17 anni), ...

Scatta il rientro in ufficio per tutti: questa mattina è, infatti, terminato definitivamente anche lo smart working semplificato nel settore privato, l’ultimo rimasto, ovvero il lavoro da remoto per ... (iodonna)

Un stanza tecnologicamente assistita per l’osservazione dei bambini durante il gioco consentirà una diagnosi precoce e una presa in carico tempestiva dei piccoli con disturbi dello spettro autistico ... (ilgiorno)

E' andato in pensione il primario di Rianimazione. Il saluto di Cosentino: «Lascio un reparto d'eccellenza al Goretti» - «Nella gestione di un reparto bisogna entrare in simbiosi con tutti i suoi componenti e noi abbiamo sempre lavorato Come una squadra». Non nasconde l'emozione Carmine Cosentino, storico primario di ...ilmessaggero

Il Messaggero | Lotito: "Ecco perché ho scelto Tudor" - Questa sera una sfida fondamentale per la Lazio in casa della Juventus: l'andata della semifinale di Coppa Italia è utile Come non mai per tentare di raggiungere un buon risultato in vista della sfida ...laziopress

Juve, senza Champions addio Allegri: in pole c'è Thiago Motta - a patto però che ci sia una netta sterzata già a partire da oggi. L’amministratore delegato Maurizio Scanavino nel ribadire la fiducia al suo allenatore ha indicato Come obiettivi da raggiungere la ...gazzetta