Come una Venere | Tori Spelling si svela per la prima volta in misSPELLING

(Di martedì 2 aprile 2024) Il 29 marzo scorsoha chiesto il divorzio a Dean McDermott, suo marito da 18 anni, e subito dopo ha lanciato il suo primo podcast, mis. Nellapuntata, infatti, l’ex Donna Martin di Beverly Hills 90210, ha pubblicato proprio la telefonata in cui comunica al suo ex la decisione, aprendosi poi con il pubblico in un racconto a cuore aperto sulla relazione, e scegliendo una foto senza veli per la copertina della sa. La coppia si è separata a giugno del 2023, e ora l’attrice ha deciso di porre fine legalmente alla loro unione per ‘differenze inconciliabili’,riporta PEOPLE. Alla Corte Superiore di Los Angeles,, ha anche chiesto la custodia fisica esclusiva e quella legale congiunta (con diritto di visita) dei 5 figli, tutti ...