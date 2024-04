Come stare vicino a una persona autistica | la parola all’esperto

(Di martedì 2 aprile 2024) Oggi, martedì 2 aprile ricorre la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Secondo le stime del Ministero della Salute, soffrono di questo disturbo un bambino su 77 nella fascia di età compresa tra 7 e 9 anni. I maschi sono 4,4 volte più colpiti delle femmine. “L’autismo è una condizione d’essere, non una patologia. Un modo di vedere la realtà intorno a sé e di regire ad essa in maniera particolare”. Così, ai nostri microfoni, Massimo Aureli, vicepresidente dell’associazione Autismo e Società Onlus, che opera a Torino e si occupa di formazione e inserimento delle persone autistiche nel mondo del lavoro attraverso progetti. – notizie.com“Una delle parti che compone l’autismo – spiega – è quella sensoriale. Luce, colore, odori, possono mettere in difficoltà e creare manifestazioni comportamentali particolari. A questo si aggiungono le relazioni ...

