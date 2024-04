Come sta re Carlo? Lo rivela il linguaggio del corpo E Camilla lo tiene in riga

(Di martedì 2 aprile 2024)sta re? Se lo chiedono in tanti in questo periodo, ora che il sovrano si sta curando per un cancro. Poco è stato detto del tumore che ha il monarca. Non si sa dove sia ma solo che è stato scoperto lo scorso gennaio, durante un intervento programmato alla prostata. Non si conoscono nemmeno quali siano i trattamenti in atto anche se, presumibilmente, si tratta di chemioterapia e radioterapia. Pur con varie limitazioni, però, l’erede della regina Elisabetta ha deciso di continuare a lavorare. Stando lontano dalle persone, ovviamente, ma partecipando alle varie riunioni che il suo ruolo implica. Gli eventi pubblici, invece, sono stati cancellati dalla sua agenda. Tranne a Pasqua, quando il monarca ha fatto una sorpresa ai sudditi, ...

Canone Rai 2024 , tempo (quasi) scaduto per la richiesta di esenzione dal pagamento del Canone . Entro questo mese, infatti, coloro che rientrano in una delle categorie... (ilmessaggero)

La Promessa, trame spagnole: Jimena ha fatto qualcosa di grave quando era dai genitori - Come avvenuto per Curro, non può certo immaginare che la figlia che crede morta sia proprio davanti a lui. Jimena, nelle precedenti puntate spagnole, è stata costretta a lasciare la villa per andare a ...it.blastingnews

Il perizoma a vista sta tornando, ancora una volta - Da Diletta Leotta a Katy Perry, passando per Lily-Rose Depp, nei primi giorni di primavera alcune celebrità hanno rilanciato il trend simbolo della moda anni 2000 ...cosmopolitan

Guida all'attesa della prima collezione di Alessandro Michele da Valentino - Adesso che è stata annunciata la nomina di Alessandro Michele Come nuovo direttore creativo di Valentino, non resta che aspettare il suo ritorno in passerella, previsto per la collezione primavera est ...cosmopolitan