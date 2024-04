Come socchiudendo gli occhi la mostra a New Factory

(Di martedì 2 aprile 2024) Arezzo, 2 aprile 2024 – Sabato 6 Aprile alle 16.00 a New(Via Masaccio 6 - Arezzo) ci sarà l’inaugurazione dellapittoricaGLIa cura della giovane artista Caterina Bigazzi INGRESSO LIBERO Caterina Bigazzi è nata ad Arezzo il 29 dicembre 2001. Fin da sempre si è appassionata all’arte e al disegno, di cui ha coltivato l’interesse da autodidatta durante gli anni scolastici. Nel 2020, dopo essersi diplomata al liceo scientifico “F. Redi” di Arezzo, si è iscritta all’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove ha conseguito a marzo 2024 il diploma di primo livello in Pittura. Attualmente sta proseguendo, sempre all’Accademia di Firenze, gli studi per il diploma di secondo livello. La sua ricerca pittorica è attualmente rivolta soprattutto alle immagini di ...

