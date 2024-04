Come lo stile coquette è diventato di tendenza anche nell’arredo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 aprile 2024) Se il 2023 era l’anno di “Barbie” e Taylor Swift («The Year of the Girl»,scriveva il magazine americano The Cut, e «Person of the year» secondo il Time), il 2024 è quello in cui l’estetica girly ha preso il sopravvento su ogni cosa. Non solo nella moda, con abiti rosa, fiocchi dappertutto (vedi Prada, Nina Ricci, Simone Rocha e Lana Del Rey per Skims) e un’impennata nella ricerca di capi in(lo dice Net-a-Porter), manel beauty – dove si parla di soft girl make-up – e persino, che riscopre il fascino camp dell’eterna adolescenza. Il merito è ancora di Barbie e della sua favolosa casa che Mattel con il magazine di architettura Pin-Up hanno celebrato con un libro in edizione limitata – “Barbie Dreamhouse. An Architectural Survey” – andato sold out in pochi minuti. ...