Come il panorama delle scommesse sportive è cambiato in Italia

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 Negli ultimi decenni c’è stato uno sviluppo tecnologico di grande portata, che è andato a interessare molti settori, trasformandone anche la fruizione da parte di chi li utilizzava. Il campo, che era già particolarmente gettonato fuori dalla rete dal pubblicono, diventa oggi uno dei settori in esponenziale crescita. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è successo. Arriva l’era digitale nell’Intrattenimento sportivo Un tempo per scommettere su eventi sportivi bisognava recarsi in ricevitoria. Adesso le piattaforme online segnano un reale punto di svolta in questa industria. Nascono così numerose piattaforme digitali che offrono molti opzioni,accessi a eventi sportivi in tempo reale. Hanno anche forme promozionali ...