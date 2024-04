Come fanno le aziende a crescere senza invecchiare

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 aprile 2024) Per anni ho pensato (e anche parlato) male delle piccoleitaliane, in cui lavorano quattro o cinque dipendenti, tutti parenti tra loro, e ho sostenuto che uno dei mali del nostro paese fosse proprio il nanismo del suo tessuto imprenditoriale. Ma poi mi sono ricreduto. E mi sono ricreduto per due motivi. Il primo e? che le dimensioni grandi di un’azienda non sono affatto garanzia di immunita? dai problemi tipici delle microimprese. Il secondo e? che ho incontrato piccolecon grandi ambizioni e ho messo a fuoco meglio il problema: il punto non sta nelle dimensioni ma nelle intenzioni. E qui il parallelo con la crescita dei figli, dei genitori e della famiglia nel suo insieme si e? materializzato davanti ai miei occhi, sostenuto da quel che mi accadeva intorno, in casa, e dalle parole di chi me lo spiegava domenica dopo domenica, ...